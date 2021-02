Ana Hickmann celebra cura do câncer do marido: Um milagre aconteceu nesta família

11/02/2021 | 11:10



Após Alexandre Correa revelar remissão do câncer, a apresentadora Ana Hickmann usou o Instagram para celebrar a vitória do marido contra a doença. Ela publicou diversas fotos ao lado do companheiro e falou sobre ter acontecido um milagre.

Meu amor você é o guerreiro mais forte e corajoso que eu conheço. Sua valentia, sua determinação superam tudo o que já vi nesta vida. Hoje nós recebemos a melhor notícia de todas: Você venceu o câncer!!!! Deus muito obrigada por nos amparar por todos estes longos dias, nunca faltou fé nesta casa. Obrigada @dr.andrey78 ,@drdantesenra e Dr Fernando. Um milagre aconteceu nesta família. Obrigada Deus por esta bênção, escreveu ela na legenda da publicação.

Alexandre respondeu a mensagem de Ana e escreveu:

Obrigado por tudo, lutamos juntos , pela nossa história, pelo nosso filho, pela nossa família e pela fé que nos guia!.