Antonia Fontenelle tem Instagram derrubado e defende Xuxa Meneghel: - Ela não tem nada a ver

11/02/2021 | 11:11



Parece que Antonia Fontenelle está tendo problemas com suas redes sociais. Isso porque, na tarde da última quarta-feira, dia 10, sua conta no Instagram foi derrubada pelo próprio aplicativo. Em conversa com o colunista Leo Dias, a atriz desabafou sobre o assunto e alegou se tratar de uma questão política:

- Uso minhas redes para divulgar meu trabalho. O Instagram está uma bagunça e uma briga política. Um Instagram com três milhões e 200 mil seguidores, verificado. Não postei nada que pudesse ir contra as diretrizes da rede. Vai ser resolvido de um jeito ou de outro.

Fontenelle ainda negou que a ação da rede social tenha sido motivada pela live que fez ao lado de Marcelo Ribeiro, ator que contracenou com Xuxa Meneghel no polêmico filme Amor Estranho Amor, que trata de temas como nudez, prostituição e incesto. De acordo com Antonia, além de ter sido transmitida através do YouTube, a conversa não deu motivos para qualquer tipo de represália:

- A live foi no meu canal do YouTube e foi super respeitosa. Xuxa me mandou mensagem super fofa, agradecendo por ter entrevistado Marcelo e pela forma como conduzi. A questão foi política mesmo, e eu vou fazer um inferno até devolverem minha conta.

Pouco depois de ter a conta derrubada, a youtuber realizou uma nova live na plataforma de vídeos e, além de tratar de outros temas, alegou que muitos internautas estavam acusando a Rainha dos Baixinhos de ter colaborado para que sua rede social fosse derrubada. Diante disso, a atriz saiu em defesa da apresentadora:

- Muita gente me dizendo que tem certeza que foi a Xuxa que mandou derrubar meu Instagram. Vocês são da teoria da conspiração. Pelo amor de Deus. Eu fiz uma live ontem no YouTube. A Xuxa não tem nada a ver com meu Instagram. Foi uma entrevista boa. Vocês estavam esperando sangue. Estavam querendo que o cara [Marcelo Ribeiro] falasse mal dela, que eu falasse mal dela e que a gente acabasse com a vida da Xuxa.

Vish!