MC Mirella e Dynho Alves vão se casar no próximo domingo

11/02/2021 | 11:11



Uau! MC Mirella vai se casar com Dynho Alves em Cancún, no México! As informações são do colunista Leo Dias, que afirma que a cerimônia será no próximo domingo, dia 14, apenas para amigos íntimos. O casamento será à beira-mar e a empresa Casar em Cancún, de Isabella Grassitelli, irá cuidar do evento.

Ainda de acordo com o colunista, a funkeira iria manter em segredo a sua viagem para o México, mas como o casamento foi descoberto, em breve ela irá se manifestar nas redes sociais. MC Mirella cancelou os compromissos profissionais de fevereiro e irá ficar em lua de mel até o dia 21 deste mês.

Vale lembrar que Mirella foi pedida em casamento por Dynho Alves no último domingo, dia 7, em uma surpresa no programa de Rodrigo Faro.