São Caetano retoma aulas presenciais hoje de forma gradual

Da Redação



11/02/2021 | 09:06



Os alunos da rede municipal de ensino de São Caetano retomaram hoje as aulas presenciais, de forma gradual. A volta foi opcional - as aulas poderão ser feitas na escola, de forma impressa ou on-line, por meio da plataforma Google for Education. A flexibilização das aulas será de acordo com a fase definida pelo Plano São Paulo.

Retomaram às aulas as escolas de Educação Infantil (G4 e G5); os ensinos Fundamental e Médio ; a Educação Profissional Técnica e a Educação de Jovens e Adultos. Para segurança, as salas foram preparadas como o distanciamento seguro e, em todos os ambientes, há álcool em gel para uso de alunos e funcionário da escola. A temperatura também está sendo aferida na entrada e a carga horária e número de alunos em sala estão resduzidos.