Após atriz de Buffy denunciar assédio moral, Sarah Michelle Gellar se pronuncia

11/02/2021 | 09:10



Na última quarta-feira, dia 10, todos foram pegos de surpresa quando Charisma Carpenter fez um longo desabafo em suas redes sociais acusando Joss Whedon de comportamento hostil e tóxico nos sets da série Buffy e de seu spin-off, Angel.

A atriz, que deu vida à Cordelia Chase em Buffy, disse o seguinte:

Por quase duas décadas, segurei minha língua e até dei desculpas para certos eventos que me traumatizam até hoje. Joss Whedon abusou de seu poder em várias ocasiões enquanto trabalhavamos juntos nos sets de Buffy e Angel. Os incidentes perturbadores desencadearam uma condição física crônica da qual ainda sofro. É com o coração batendo e pesado que eu digo que enfrentei isolada e, às vezes, destrutivamente, falou a atriz, que colocou uma hastag em apoio a Ray Fisher, ator que interpretou Ciborgue em Liga da Justiça, filme dirigido em parte por Whedon, e que foi o primeiro a expor as práticas nocivas do diretor.

Carpenter disse, ainda, que Whedon se divertia com o comportamento nocivo, falando que as ações se intensificaram no período em que ela estava grávida, quando ele a chamou de gorda na frente do elenco e da equipe.

Ele era mau e mordaz, depreciava os outros abertamente, escreveu.

Ainda segundo a atriz, quando Whedon - que ainda não respondeu às acusações - descobriu sobre a gravidez da atriz, ele questionou se ela iria mantê-la:

[Ele] manipulou minha feminilidade e fé como uma arma contra mim.

Lembrando que Charisma contracenou com a protagonista Sarah Michelle Gellar nas três primeiras temporadas de Buffy, quando passou a co-estrelar Angel, spin-off da série protagonizado por David Boreanaz, trabalhando em quatro das cinco temporadas da produção.

Diante das acusações, Sarah Michelle Gellar se pronunciou sobre o desabafo da colega:

Apesar de ter orgulho de ter meu nome ligado ao de Buffy Summers, eu não quero ter meu nome ligado ao de Joss Whedon. Apoio todos os sobreviventes dos seus abusos e estou orgulhosa deles terem dividido isso.

Depois disso, a atriz disse que não voltará a falar sobre o caso.

Estou mais focada em cuidar da minha família e em sobreviver a essa pandemia. Então, não vou mais me pronunciar sobre isso agora, finalizou.

Quem também se pronunciou foi Amber Benson, que interpretou a personagem Tara em Buffy, apoiando Carpenter. Mesmo nunca tendo contracenado juntas na série, elas se cruzavam constantemente nos eventos realizados por fãs ao longo dos anos.

Para quem não se lembra, as alegações de Carpenter vêm sete meses depois de Ray Fisher acusar Whedon de comportamento abusivo no set das refilmagens da Liga da Justiça - como ela mesmo deixou claro -, quando o cineasta fez supervisão após a saída do diretor original Zack Snyder. As reclamações de Fisher viram a WarnerMedia lançar uma investigação sobre as refilmagens do longa, e Carpenter participou desse processo.

Aliás, enquanto a investigação prosseguia, Whedon anunciou que estava saindo de The Nevers, série em que estava trabalhando na HBO da WarnerMedia:

Estou genuinamente exausto e estou voltando para as minhas artes marciais energia para minha própria vida, que também está à beira de uma mudança emocionante, disse ele na época em comunicado.

O ator Fisher agradeceu a Carpenter por se manifestar, escrevendo no Twitter:

Charisma Carpenter é uma das pessoas mais corajosas que conheço. Serei eternamente grato por sua coragem e por emprestar sua voz à investigação da Liga da Justiça. Leia a verdade dela. Compartilhe sua verdade. Proteja-a a todo custo. Está na hora.