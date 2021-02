Sindicatos de postos alegam que 44% da gasolina são impostos

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



11/02/2021 | 00:05



Diante da disparada dos preços dos combustíveis na bomba, que, no caso da gasolina, chegam a passar dos R$ 5, sindicatos dos postos, entre eles o Regran, que atua na região, publicaram nota de esclarecimento para justificar o cenário. Um dos pontos mencionados é que 44% do valor da gasolina são impostos, assim como 27% do diesel e 24% do etanol.

A carga tributária, conforme as entidades, é o que mais encarece os preços, sendo alguns em cascata. “Assim, urge uma reforma tributária e administrativa. Muitos tributos precisam ser unificados, em especial as alíquotas do ICMS”, diz trecho da nota. “O combate à sonegação fiscal deve, reiteradamente, ocorrer com intuito de evitar uma concorrência desleal para o setor da revenda varejista, especialmente na gasolina e no etanol.”

Devido à alta do dólar, nesta semana a gasolina já está R$ 0,12 mais cara, para média de R$ 4,62 na região e, o diesel, R$ 0,11, para R$ 3,97.