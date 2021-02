Santo André conhece rivais e tabela da Liga Nacional 2021

Dérek Bittencourt

11/02/2021



O Santo André/Apaba conheceu ontem a tabela da temporada 2021 da Liga de Basquete Feminino, que não foi realizada no ano passado em razão da pandemia do novo coronavírus. Campeão na primeira edição, disputada entre 2010 e 2011, o time andreense terá sete adversários na busca do título: Vera Cruz Campinas; AEC/Tietê Agroindustrial/BAX Catanduva; Sodiê Doces/Mesquita/ LSB-RJ; Blumenau-SC; Ituano Basquete; Sesi Araraquara; e Sampaio Basquete-MA (sendo este o atual campeão, em 2019).

Uma das novidades para esta temporada será a exibição de jogos do campeonato na TV aberta, pela TV Cultura. As partidas também serão exibidas no site oficial do torneio, que ainda conta com estatísticas ao vivo dos confrontos.

A estreia do representante do Grande ABC será em 13 de março, às 18h, contra o Ituano, em Itu. O adversário foi justamente o último que Santo André teve em 2020, pelos play-offs semifinais do Campeonato Paulista e a equipe do Interior levou a melhor, garantindo vaga na final. O segundo compromisso andreense será também na condição de visitante, dia 20 de março, contra o Vera Cruz Campinas. Já o primeiro duelo em casa, no ginásio do Parque Celso Daniel, está marcado para 28 de março, contra Blumenau.