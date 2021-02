Do Diário do Grande ABC



10/02/2021 | 23:59



‘Quadros técnicos, com formação em medicina ou direito.’ É com essa frase que a FUABC (Fundação do ABC) se refere aos cinco integrantes de uma mesma família que atuam em seu quadro de funcionários. Dessa forma, a instituição dá ares de normalidade ao fato que foi mostrado por este Diário na edição de domingo. Somados os salários, o quinteto recebe R$ 69 mil por mês.

A mesma naturalidade não é enxergada pelo MP (Ministério Público), que se baseou na publicação para instaurar representação de possível caracterização de nepotismo. Principalmente porque a atuação do núcleo familiar nos quadros da FUABC foi detectada há pelo menos cinco anos.

O MP pretende formalizar na Promotoria de Justiça de Fundações notícia de fato, instrumento interno que antecede a instauração de inquérito civil. Nesta fase, será validada a veracidade da informação para que, caso seja comprovada, se dê início à apuração de possíveis irregularidades e, se constatadas, a ação será ajuizada.

Todo esse rigor é necessário. Porque cabe aos promotores a defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade, além da fiel observância da Constituição. Ou seja, têm a tarefa de verificar se todos os preceitos estão sendo seguidos, respeitando o direito de defesa dos envolvidos.

Medidas de intervenção serão tomadas se ocorrer a comprovação do nepotismo e o MP justifica a necessidade de tais ações em razão de a FUABC ter assinado TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) pelo qual se compromete a adotar boas práticas de gestão. Tal acordo foi celebrado justamente para que a instituição elevasse o grau de transparência em seus atos.

O documento é tão importante que a própria FUABC o divulga em forma de história em quadrinhos, enaltecendo-o como objeto que garante mais legalidade, eficiência e que resguarda a moralidade e a impessoalidade na gestão administrativa.

Que assim seja. Mais do que negar irregularidades, a FUABC precisa mostrar com clareza que atua dentro da mais completa legalidade.