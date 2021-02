Silvio Santos é vacinado contra a covid-19 em unidade de saúde de São Paulo

10/02/2021 | 20:59



O empresário e apresentador Silvio Santos recebeu a primeira dose da vacina Coronavac contra a covid-19 nesta quarta-feira, 10, na Unidade Básica de Saúde Real Parque, na cidade de São Paulo. Com 90 anos, Silvio faz parte do grupo prioritário de vacinação da capital. O comunicador foi ao local de vacinação vestindo pijamas e posou para fotos com profissionais de saúde. A campanha de vacinação para idosos com 90 anos ou mais contra a covid-19 começou na última sexta-feira, 5, na capital paulista.

O registro foi feito pela filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel, que comemorou. "Vacinado! Agradecendo muito a Deus por esse momento!". Outra filha do apresentador do SBT, Daniela Beyruti, escreveu: "Que alegria postar essa foto. Meu pai está vacinado. Não vejo a hora da minha mãe ser vacinada também", disse. O genro e jogador de futebol Alexandre Pato também comemorou. "Que demais!"

O apresentador está afastado das gravações de seus programas na emissora paulista desde março de 2020 por pertencer ao grupo de risco ao novo coronavírus.

Silvio Santos se junta a outras personalidades que foram vacinadas nos últimos dias. A atriz Fernanda Montenegro, de 91 anos, compartilhou um vídeo sendo vacinada e agradeceu aos pesquisadores e ao sistema público de saúde. "Meu agradecimento à Fiocruz e seus pesquisadores incansáveis, ao SUS e seus colaboradores, aos postos de saúde da prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigada a todos os envolvidos."

Aos 93 anos, a atriz Laura Cardoso também exibiu seu cartão da campanha de combate à covid-19. No perfil da Central Laura Cardoso, a legenda da foto diz: "Laura foi vacinada hoje (6)! Que alegria! Viva a ciência!".

Lima Duarte, 90, também recebeu a vacina na última sexta-feira, 5, em Indaiatuba, município de São Paulo, e comemorou nas redes sociais. "Enfim, vacinado! Tantas coisas eu passei ao longo dos meus quase 91 anos. Batalhas pessoais e profissionais, período de ditadura e repressão, e o mais recente: o isolamento e a luta pela vida diante de um inimigo invisível aos nossos olhos. Uma pandemia que nos trouxe a incerteza do que aconteceria nos próximos dias e meses. Mas a ciência venceu! Estamos tendo a oportunidade de ter a esperança de um recomeço e de dias melhores. E que essa esperança possa ser para TODOS!".