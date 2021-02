Contas da campanha de Vidoski são rejeitadas pela Justiça Eleitoral

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



11/02/2021



A juíza Ana Paula Ortega Marson, da 269ª Zona Eleitoral de São Caetano, rejeitou a prestação de contas da campanha do vereador Beto Vidoski (PSDB) na eleição do ano passado. Cabe recurso ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).



A magistrada contestou utilização de cheques durante a campanha do tucano ao Legislativo. O entendimento foi que não ficaram devidamente comprovados os motivos pelos quais quantias referentes a esses cheques foram sacadas.



Ana Paula comentou que TCE (Tribunal de Contas do Estado) e Ministério Público Eleitoral opinaram pela emissão de parecer negativo à prestação de contas. “Conforme se depreende da análise dos autos, tenho que os argumentos apresentados pelo prestador carecem da higidez necessária para a comprovação do direito que a parte interessada afirma existir”, escreveu a juíza.



Vice-prefeito de São Caetano entre 2017 e 2020, Vidoski superou problemas jurídicos durante a campanha. A maior parte do processo eleitoral, concorreu com registro indeferido pela condenação por captação de doação eleitoral no pleito de 2016, como número dois da chapa de José Auricchio Júnior (PSDB).



Na análise no TRE-SP, a defesa de Vidoski argumentou que ele não tinha conhecimento dos erros financeiros imputados ao projeto eleitoral de Auricchio. O registro de Auricchio foi rejeitado também na corte paulista. O de Vidoski, liberado. Assim, os 1.921 votos foram computados.



Vidoski não retornou aos contatos da equipe do Diário para comentar o caso.