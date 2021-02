PTB também acena ao bolsonarismo na região

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



11/02/2021 | 00:50



Desde que o ex-deputado federal Roberto Jefferson assumiu o comando do PTB nacional e passou a conduzir o partido com as linhas bolsonaristas, os diretórios estaduais e municipais da sigla passam por reformulação para acompanhar as diretrizes nacionais. No Grande ABC, em Santo André esse processo está mais consolidado, com a ascensão de Miguel Heredia como presidente da agremiação. Sob sua coordenação, o partido mapeia figuras que defendem o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), para montagem dos diretórios em outras cidades da região. Candidato a prefeito de São Bernardo no ano passado com discurso alinhado ao de Bolsonaro, o ex-vereador Rafael Demarchi (atualmente no PSL) foi convidado para ingressar no partido – inclusive para presidi-lo. Em São Caetano, Mário Malta está encaminhado para comandar a sigla, mudando completamente o foco do partido na cidade, que já teve Luiz Olinto Tortorello (morto em 2004) e José Auricchio Júnior (hoje no PSDB).

Interpelação

O advogado Eder Xavier ingressou com interpelação extrajudicial junto à Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) cobrando explicações sobre reuniões e assembleias que referendaram Alessandro Leone como presidente da entidade. Também pediu levantamento acerca das contas da instituição patronal e questionou as nomeações para o conselho superior. O Diário já mostrou que Moacir Passador Júnior e Osvaldo Tosini, conselheiros, ingressaram no bloco em desconformidade com os dispositivos do estatuto da associação.

Proposta

Em meio às discussões sobre o carro oficial levantadas pelo vereador Márcio Colombo (PSDB) em Santo André, outro debate é travado internamente. Parte da direção da casa entende ser necessário renovar a frota, adquirindo novos veículos – hoje são Fiat Palio do ano de 2015. O parlamentar Ricardo Zoio (DEM), entretanto, tem sustentado o contrato de aluguel de veículos, a exemplo do que acontece na Câmara de São Bernardo. Para o democrata, alugar a frota sai mais barato aos cofres públicos, porque se economiza recursos com manutenção dos automóveis.



Sem máscara

Os vereadores Bahia do Lava Rápido (PSDB), Márcio Colombo (PSDB) e Toninho Caiçara (PSB), de Santo André, desrespeitaram orientação da mesa diretora da Câmara para usarem, durante todo o tempo de sessão, as máscaras para evitar a disseminação do novo coronavírus. É comum os parlamentares que utilizam a tribuna retirarem o acessório temporariamente para discursar, mas, quando vão aos assentos, todos estão com a máscara. Exceção do trio, que abriu mão da proteção.



Vacinada

Ex-funcionária da comunicação no governo do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), em São Bernardo, sob indicação do vereador bispo João Batista (Republicanos), Karina Belmont postou foto dizendo que tomou a vacina contra a Covid-19. Karina trabalha na FUABC (Fundação do ABC), no complexo hospitalar de São Bernardo, mas atua na área de comunicação, com salário de R$ 9.836,79 brutos. Este Diário já mostrou que vacinação de funcionários da FUABC que não estão na linha de frente contra o novo coronavírus causou polêmica.



Propaganda

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), almoçou ontem com o apresentador Ratinho, do SBT. No cardápio, segundo palavras do próprio tucano, “uma deliciosa rabada”. Mas chamou atenção outro trecho do comunicado do chefe do Executivo: propaganda velada a uma marca de cerveja que patrocina o programa televisivo de Ratinho.



Nomeações

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), nomeou a filha do ex-vereador Alberto Betão Pereira Justino (que morreu em 2017). Mariana Angelica da Silva Justino será chefe de equipamento na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Zaíra. Outra contratação efetivada foi a do também ex-parlamentar Rogério Santana (PT). Ele será assessor especial na Secretaria de Governo, pasta liderada por Leandro Dias (PT).