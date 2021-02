Saúde: Brasil registra 1.330 mortes por covid-19 em 24h; total chega a 234.850

10/02/2021 | 20:41



O Brasil contabilizou 1.330 novas mortes, nas últimas 24 horas, em decorrência da covid-19, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira. Com isso, chega a 234.850 o número total de óbitos pela doença no País.

No mesmo intervalo, foram contabilizados 59.602 novos casos de covid-19, elevando o total de registros no País para 9.659.167.

Do total de mortes registradas nas últimas 24 horas, 754 foram na região Sudeste do País, que já contabiliza 108.666 óbitos pela covid-19. O Norte registrou de ontem para hoje 259 mortes e totaliza 24.101 vidas perdidas. Em seguida, o Nordeste registrou mais 133 óbitos, chegando a 52.907 mortes. O Sul teve 101 novas mortes, somando 28.365 no total, e o Centro-Oeste, 83 óbitos nas últimas 24 horas, chegando a 20.811.