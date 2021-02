Após 10 dias de ter levado um tiro no rosto em pet shop, jornalista vai se recuperar em casa

Do Diário do Grande ABC



10/02/2021 | 17:56



Há 10 dias, o jornalista Daniel Lima, 70 anos, foi internado após levar tiro enquanto buscava as cachorras no pet shop Dr.Galera, em São Bernardo. Nesta quarta-feira (10), o comunicador está voltando para casa, onde contará com atenção médica complementar. De acordo com informações divulgadas pela família, Lima "sobreviveu surpreendentemente a tentativa de homicídio sem qualquer dano neurológico e que alguns danos físicos estão sendo avaliados." O tiro entrou pelo canto direito da boca e o projétil causou perdas dentais, sem, conforme o comunicado, "lesionar a estrutura da laringe, faringe e outros pontos". Familiares agradeceram as manifestações de carinho e solidariedade.

O suspeito, o GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba, no Interior, Ageu Rosas Galera, 35, ainda não se entregou para a polícia. Na quinta-feira (4), o advogado Ayrton Perroni Alba, que faz a defesa do dono do pet shop, disse que o tiro "foi acidental" (veja mais ). Segundo ele, Ageu não vai se apresentar. "Tudo o que ele falaria já foi apresentado por testemunhas. Se ele for, corre o risco de ficar preso o processo inteiro. Está foragido e acaba sendo o direito dele."

Galera, que levou as gravações das câmeras de segurança do estabelecimento após atirar no jornalista, está suspenso das funções de guarda desde 2019. Isso porque ele, então solteiro, sob o nome de Ageu Diaz Rosas, e outros sete guardas-civis foram acusados de emprego de violência e grave ameaça, além de causar intenso sofrimento físico e mental a pelo menos cinco vítimas em 2016, em Indaiatuba.



ENTENDA

O caso começou quando Lima deixou dois cachorros para tomar banho no pet-shop Dr. Galera, no Jardim do Mar, em São Bernardo, por volta das 11h. Às 14h30, o procedimento ainda não tinha sido concluído. No local em busca de informações, a discussão com Ageu, marido de Letícia Ramos Galera, proprietária do estabelecimento, iniciou após o GCM dizer que o jornalista não precisava pagar pelo serviço. “Eu pago para não ver mais sua cara aqui”, disse Ageu, furioso. Porém, o jornalista insistiu para pagar a conta e, após conversa com Letícia em que se referiu a Ageu como “aquele rapaz”, o GCM voltou com a arma e disparou. Ele retirou os discos de gravação das câmeras do local e fugiu em motocicleta desconhecida.