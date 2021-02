Campeão do Super Bowl comemora título na Disney World

Redação

Do Rota de Férias



10/02/2021 | 17:48



Após vencerem o Super Bowl (a grande final do futebol americano) no último domingo. os jogadores Tom Brady e Rob Gronkowski viraram para as câmeras e anunciaram: “estamos indo para a Disney”. Brady, marido da brasileira Gisele Bündchen, e Gronkowski conquistaram o título pelo Tampa Bay Buccaneers, que bateu o Kansas City Chiefs na decisão disputada no estádio Raymond James, em Tampa, na Flórida.

Já virou tradição nos EUA os campeões de diversos esportes celebrarem a vitória nos parques da Disney World. Não à toa, logo após o jogo, o Castelo da Cinderela, no Magic Kingdom, ficou iluminado por alguns minutos com as cores vermelha, branca e preta do time de Tampa, cidade que é vizinha a Orlando.

Gronkowski e Brady na Disney

O tight end Gronkowski, que havia se aposentado e voltou a jogar após o amigo Brady fechar contrato com os Buccaneers no ano passado, cumpriu a promessa. um dia após o título ele foi visto festando com balões, ao lado de Mickey e Minnie Mouse, em um desfile promovido no Magic Kingdom.

Em seguida, o astro visitou algumas atrações do Hollywood Studios, como Star Wars: Rise of the Resistance, uma das estrelas da área Star Wars: Galaxy’s Edge.

Divulgação Gronkowski se diverte em atração de Star Wars na Disney World

Tom Brady também vai comemorar seu sétimo título na NFL, a liga americana de futebol americano, na Disney World, em data ainda não confirmada. Essa será a quarta vez que o maior campeão do esporte visitará os parques da Flórida.

