Equipe de Karol Conká teme que a cantora não consiga mais pagar o aluguel de apartamento de luxo

10/02/2021 | 16:10



Eita! De acordo com a coluna do Leo Dias, a equipe da Karol Conká está preocupada que a cantora não tenha mais condições de pagar o aluguel do apartamento de luxo onde vive em São Paulo.

Durante briga com Carla Diaz, a participante chegou a comentar que queria sair da casa do BBB21 para voltar ao seu apartamento de luxo. Envolvida em diversas polêmicas no reality, as coisas para Karol Conká não estão nada boas. Ainda de acordo com a coluna, o financeiro da rapper tem enfrentado dificuldades, já que projetos e contratos que levam o nome da artista estão sendo cancelados.

Embora não tenham fotos do imóvel alugado pela sister, cujo aluguel gira em torno de dez mil reais, é possível ver alguns detalhes do duplex em várias fotos de Karol.