Secretaria de Cultura e Economia Criativa oferece programação alternativa de carnaval

Da Redação



10/02/2021 | 15:29



A Secretaria de Cultura e Economia Criativa preparou uma programação especial para o período de Carnaval. Grande parte dos espaços estará aberta de 13 a 17, com dias gratuitos previstos, e também oferece conteúdos on line em seus canais. Há desde exposições consagradas pelo público, como ‘John Lennon em Nova York por Bob Gruen’ no MIS, a oficinas de brincadeiras e horas do conto. Uma agenda cultural variada e segura.

Para abrir as portas durante a pandemia, os museus, fábricas de cultura, teatros, salas de espetáculo, bibliotecas e oficinas culturais do Governo foram totalmente adaptados para o atendimento de acordo com as regras de distanciamento, o uso de máscara obrigatório por funcionários e visitantes, o álcool em gel disponibilizado e as instituições funcionando com capacidade reduzida - 40% na fase laranja e 60% na fase amarela. Os equipamentos localizados em regiões que estão na fase vermelha - Araraquara, Bauru e Franca - devem permanecer fechados para visitação presencial.

"Visitar os museus é uma ótima opção para o carnaval. O público poderá usufruir de exposições diversas com todos os critérios de higiene e segurança estabelecidos por meio de um planejamento cuidadoso", afirma Letícia Nascimento, coordenadora da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM) da Secretaria.

Uma das exposições mais visitadas desde a reabertura, em outubro do ano passado, ‘John Lennon em Nova York por Bob Gruen’ no MIS (Museu da Imagem e do Som), termina no domingo 13/2, mas ainda dá tempo de adquirir um ingresso. O Museu do Futebol segue com a exposição sobre os 80 anos de Pelé e o MIS Experience, depois de 10 meses fechado, abre suas portas com ‘Leonardo da Vinci - 500 anos de um gênio’. Bibliotecas e Fábricas de Cultura também estarão abertas, com entrada gratuita, e programação para todos os gostos e idades.

Em Santos, o Museu do Café funcionará nos dias 13, 14 e 17 com três exposições, além do acervo permanente. O Museu Índia Vanuíre em Tupã apresenta, no sábado (12), a ‘História carnavalesca de Tupã’.