Colombo coloca panos quentes em polêmica sobre devolução do carro oficial

10/02/2021 | 15:27



Enquadrado pelos vereadores de Santo André, o parlamentar e integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) Márcio Colombo (PSDB) colocou panos quentes em polêmica, mas reafirmou que continuará defendendo o corte de privilégios da classe política.

Por meio de nota oficial, Colombo alegou que foi surpreendido pelas cobranças dos colegas, que não estavam de acordo com o teor do vídeo do tucano, que entregou o carro oficial sob alegação de que o automóvel era uma “mamata”.

“Ao perceber que alguns vereadores não estavam satisfeitos com a forma de divulgação, venho conversando com cada um deles para que as bandeiras que eu represento sejam compreendidas, da mesma forma que estou buscando compreender as bandeiras de cada um deles”, declarou Colombo.

Durante sessão desta terça-feira (9), enquanto os trabalhos estavam suspensos, os vereadores se reuniram o plenarinho da Câmara por uma hora e meia. Além de discutir a ordem do dia, os parlamentares enquadraram Colombo o questionando sobre a atitude de ter devolvido o automóvel alegando que o carro era uma espécie de “mamata” que os políticos que atuam no Legislativo têm direito. Os colegas do tucano na casa não gostaram do viés do vídeo gravado pelo vereador, que o colocava como herói e expunha os demais vereadores.

Os parlamentares defenderam o uso do carro oficial e entendem que o automóvel é ferramenta essencial para a atividade parlamentar. Vereador e líder do governo na Câmara, professor Jobert Minhoca (PSDB) declarou que entende que a atitude de Colombo é promessa de campanha, mas alertou o vereador que o automóvel não pertence ao parlamentar. O líder do MBL em Santo André é suplente do vereador Marcelo Chehade (PSDB), que se licenciou para assumir a secretaria de Esportes.

“Fui surpreendido com a inclusão de um tema na pauta, que era a insatisfação de parte dos vereadores com a divulgação (de um vídeo) feita em minhas redes sociais na ocasião em que abri mão do carro oficial. Todos os vereadores tiveram oportunidade de expor seu posicionamento com relação ao assunto, da mesma forma que pude colocar meus contrapontos”, afirmou o vereador em nota.