10/02/2021 | 14:55



O coletivo de roteiristas, Lobo Cultural, de Santo André, promoverá oficina gratuita de escrita criativa e roteiro de audiovisual. As vagas serão prioritariamente destinadas para estudantes de escolas públicas e de graduação em áreas da Comunicação e que residam no Grande ABC. A aula será ministrada pela plataforma Zoom, no dia 13 de março, das 9 às 13h.

A oficina irá analisar obras brasileiras e propor atividades práticas a serem discutidas em grupo. As inscrições podem ser feitas em https://forms.gle/d5a4qMvaSRytgQJQ6.