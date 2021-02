São Paulo anúncia nova fase de vacinação a partir de março

Vanessa Soares

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, no início da tarde desta quarta-feira (10) o início da vacinação de idosos entre 80 e 84 anos a partir de 1º de março. "São boas notícias para aumentar nossa esperança, perspectiva de proteção à vida e também nos dar um alento em meio a tantas notícias tristes de perdas e contaminações", afirmou. O público-alvo nesta faixa etária totaliza 563 mil pessoas. Além disso, ele também confirmou a antecipação do início da vacinação de pessoas entre 85 e 89 anos para sexta-feira (12), três dias antes do previsto. A expectativa é de que 309 mil pessoas sejam imunizadas nesta fase. "A distribuição antecipada para os 645 municípios permitiu que o governo de São Paulo antecipasse a vacinação", afirmou Doria.

A equipe de governo também informou a aplicação da segunda dose do imunizante para profissionais da saúde, índigenas e quilombolas, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência a partir de 18 anos que vivem em instituições de longa permanência também na sexta-feira.

Segundo informações divulgadas, São Paulo já imunizou mais de 1 milhão de pessoas contra a Covid-19 desde 17 de janeiro, quando teve início a campanha de vacinação no Estado. Neste período, foram registrados 260 mil novos casos da doença. "O número de imunizados é quatro vezes mais rápido do que o registro de novos casos no Estado", disse o governador.