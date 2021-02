Apostas online estão em expansão nos países de língua portuguesa

Da Redação

Presentes em todos os continentes as casas de apostas movimentam bilhões de dólares oferecendo possibilidades de ganhos bastante interessantes com segurança e comodidade aos clientes. Além disso, os apostadores podem fazer seus lances tanto por PCs e notebooks quanto por aparelhos móveis.

Os países de língua portuguesa – inclusive o Brasil – estão na rota dos bookmakers internacionais em seus projetos de expansão e muitas empresas de destaque estão já operando tanto em Portugal quanto no Brasil, além das nações lusófonas na África.

Somente em 2019 foram movimentados mais de R$ 4 bilhões em apostas online no Brasil e muitos clubes de futebol, tanto da Série A quanto da B, já firmaram acordos de patrocínio com estas empresas internacionais.

Entre as empresas que já estão atuando no Brasil está, por exemplo, a 22bet. Fundada em 2007 e ligada ao Grupo Marikit Holdings, muito conceituado no mundo de apostas e cassinos, seu site oferece muita facilidade de navegação aos seus clientes. Tudo é muito prático, mesmo para os apostadores iniciantes.

Mais de 400 mil usuários online em todo o mundo estão optando por este bookmaker em seus lances em uma vasta gama de esportes que vão do tradicional e popular esporte bretão até futebol americano, passando por vôlei, basquete e tênis, entre outros.

A casa também oferece aos clientes opções de apostas em esportes menos conhecidos como salto de esqui, curling, hóquei em linha e polo aquático. São mil variedades à escolha dos apostadores de todo o mundo.

O segmento de apostas no Brasil está legalizado desde dezembro de 2018 e falta apenas a regulamentação nos estados e municípios. O mesmo ocorre em outros países de língua portuguesa, cada vez mais ingressando num dos mercados mais dinâmicos do mundo, capaz de oferecer ótima diversão e retorno financeiro interessantes mesmo para os principiantes.

Para começar a apostar a pessoa tem de ter no mínimo 18 anos de idade e fazer um cadastramento no próprio site. A operação é bem simples por celulares, bastando apenas alguns cliques na tela para que tudo se resolva rapidamente.

Outro diferencial que precisa ser levado em conta na hora de se optar por uma boa casa de apostas é a questão das cotações para cada evento esportivo oferecido pela empresa. Em relação à 22bet, podemos afirmar que o sistema de odds para tais partidas ou competições está entre os mais compensadores do mercado internacional.

Um apostador iniciante tem à disposição neste bookmaker um ótimo bônus de boas-vindas, recebendo no primeiro depósito uma percentagem de 122%. Os mais experientes também contam com promoções das mais compensadoras. A versão para dispositivos móveis é outro diferencial de gigantes como a 22bet e o cliente pode ter certeza da segurança de seus dados e valores.

Em relação às apostas, há quem prefira um bom jogo de cassino como roleta ou pôquer e avaliar o que é oferecido por um determinado bookmaker é imprescindível para que o cliente possa ter mais diversão e chances de ganhar um bom dinheiro.

Na 22bet isto com certeza é uma realidade e, um último ponto a ser considerado, a empresa dispõe de um excelente suporte para tirar dúvidas de seus usuários por e-mail, formulário ou chat ao vivo. A equipe de atendimento é bem treinada e atende às demandas no idioma português.