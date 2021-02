5 dicas que podem fazer a diferença no trânsito

Da Redação

Do Garagem360



10/02/2021 | 13:48



Quer seja um motorista novato ou experiente, há alguns comportamentos que podem contribuir para uma melhor direção do veículo. Por isso o Garagem360 e a especialista em tecnologia educacional e CEO da Younder Claudia de Moraes indicam cinco atitudes que todo bom condutor de frota precisa saber para aprimorar as habilidades da direção segura e inteligente.

1 – Conheça e aplique as técnicas de direção defensiva

Segundo a executiva, a direção defensiva é de extrema importância, pois prepara o condutor para imprevistos e eventualidades que podem surgir no trânsito e que exigem a melhor tomada de decisão possível em um curto espaço de tempo. “O motorista que tem essa habilidade de dirigir por si e pelo outro consegue assegurar a própria proteção e as do que estão ao seu redor. Mas, as regras mudam, esquecemos as coisas e adquirimos maus hábitos, portanto, é essencial fazer cursos de atualização de direção on-line e reciclagens com frequência”, afirma. Claudia enfatiza ainda que o treinamento de direção defensiva é indicado tanto para condutores profissionais de frota – como caminhoneiros, por exemplo -, para colaboradores que utilizam veículos da empresa – vendedores, equipe de trade marketing – e para evitar os acidentes de trajeto, na ida ou volta do trabalho.

2 – Tenha um comportamento preventivo

Claudia de Moraes enfatiza que não cabe somente a equipe de gestão de frotas realizar a gestão de riscos nas estradas. Para ela, é fundamental que cada condutor faça a sua parte para antecipar e prever as eventualidades durante o trânsito e possíveis problemas com os veículos. “É imprescindível tomar atitudes prudentes e fazer revisões periódicas”, alerta.

3 – Tenha uma conduta ética e respeitosa no trânsito

“Nossas atitudes definem a forma como nos relacionamos. Por isso, respeitar as leis é fundamental para manter uma rotina ética e respeitosa. Evite dar “jeitinhos” e colocar em risco a sua vida e a dos outros. Seja íntegro e transmita confiança para todos que trabalham com você”, indica Claudia.

4 – Mantenha a distância adequada

Claudia alerta sobre o perigo de andar colado ao veículo à frente. “É preciso ter espaço para fazer manobras, desvios e até realizar uma freada brusca com segurança, em uma emergência. Usar o bom senso, olhar os retrovisores com frequência e respeitar a velocidade são as melhores práticas que podem dar bons indícios de que a distância no momento realmente é segura”, explica.

5 – Conheça as políticas de segurança da empresa

O Código Brasileiro de Trânsito é o principal guia para dirigir com segurança, mas, além dele, a Younder recomenda estar por dentro das regras de segurança da empresa em que atua. “As políticas corporativas são pensadas para atender as necessidades especificas do negócio. As mais comuns incluem evitar danos ao veículo, diminuir custos operacionais e reforçam ainda mais a própria segurança dos condutores. Seja um bom exemplo”, finaliza Claudia de Moraes.