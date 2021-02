Kate Middleton e príncipe William estão tentando ter o quarto filho e fonte dá os detalhes: - Ela se sente pronta

10/02/2021 | 13:10



Eita! Parece que Kate Middleton e príncipe William querem aumentar a família e estariam tentando ter o quarto filho. As informações foram dadas por uma fonte a Us Weekly e essa pessoa deu os seguintes detalhes:

- Ter quatro filhos sempre foi parte dos planos de Kate. Ela suspendeu a ideia quando veio [a pandemia do coronavírus], mas agora há luz no fim do túnel com a vacina e [o príncipe George e a princesa Charlotte] com retorno previsto para a escola em abril. Ela se sente pronta para começar a tentar novamente.

E parece que, após a irmã da Duquesa de Cambridge, Pippa Middleton, anunciar a segunda gravidez, Kate sentiu que o tempo está passando. Além disso, ela tem feito uma dieta rica em nutrientes para preparar o corpo. A fonte ainda acrescentou:

- Porém, demorou um pouco para convencer William. Ele disse que três filhos é mais do que suficiente. A ideia de ter quatro o fez se sentir sobrecarregado. Mas o desejo de Kate de ter outro filho o inspirou e, ao final do dia, ele ama o ambiente familiar seguro que nunca teve enquanto crescia. Por que não torná-lo maior? Depois de pensar um pouco sobre isso, ele está na mesma página e animado com o futuro.

Além disso, o casal já teria revelado os planos para a Rainha Elizabeth II, o que deixou a monarca muito feliz:

- Ela adora seus bisnetos. Ela está um pouco preocupada que os Cambridges estão mordendo mais do que podem mastigar, especialmente porque Kate não está planejando contratar outra babá, pois ela quer ser prática, mas enquanto eles estiverem felizes, ela estará feliz.

Por fim, a fonte acrescentou que Kate tem vontade de ter outra menina, para que Charlotte tenha a mesma experiência que Kate teve ao crescer com Pippa:

- Ela quer que Charlotte tenha a mesma experiência agradável - crescer com uma irmãzinha para confiar e cuidar.

Ao lado de William, a Duquesa de Cambridge é mãe de George, Charlotte e Louis.

Será que em breve veremos Kate novamente grávida?