Inovat vai responder em março sobre pedido de compra de vacinas do Consórcio

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



10/02/2021 | 13:12



A Inovat Indústria Farmacêutica, que pertence à União Química, laboratório responsável pela produção da vacina Sputnik V no Brasil, vai informar até o início de março se será possível atender ao pedido de compra de 150 mil vacinas apresentado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

O presidente do colegiado e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), esteve na manhã de hoje na sede da farmacêutica em Guarulhos para formalizar o pedido. Os prefeitos de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), e de Diadema, José de Filippi (PT), além da vice-prefeita de Mauá, Celma Dias (PT), de representantes das demais cidades e do Consórcio também participaram da reunião.

A aquisição das doses por parte do Consórcio vai depender da disponibilidade de produção após o governo federal fechar quantas unidades serão adquiridas para o PNI (Plano Nacional de Imunização). A capacidade de produção instalada atual é de 8 milhões de doses ao mês. "O excedente poderá ser vendido para as cidades", explicou Paulo Serra. "O Consórcio de Municípios do Alto Tietê também já apresentou um protocolo de intenção de compras de 300 mil vacinas e nós estamos em segundo nessa lista de espera", completou.

Cada vacina, com as duas doses, vai custar US$ 20 dólares, cerca de R$ 112. As sete cidades vão investir em torno de R$ 16,8 milhões para vacinar 150 mil profissionais de educação das redes municipal e privada, incluindo todos os trabalhadores. "Diretores, professores, assistentes, merendeiras, transportadores. Nosso objetivo é que todos sejam vacinados", explicou Serra.

Após a aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a farmacêutica deve entrar em contato com todos os interessados em adquirir as vacinas. "O Consórcio está sendo proativo e garantindo que caso haja disponibilidades, as cidades do Grande ABC serão atendidas na frente. Isso mostra uma união dos prefeitos e uma capacidade de organização além daquela do Plano Nacional de Imunização", concluiu.