Após sair do BBB21, Arcrebiano diz que Karol Conká enlouqueceu e fica espantado com proposta de Anitta

10/02/2021 | 12:11



Após ser eliminado do BBB21 na última terça-feira, dia 9, Arcrebiano, o Bil Araújo, marcou presença no Mais Você dessa quarta-feira, dia 10! Em conversa com Ana Maria Braga, o instrutor de crossfit falou sobre Karol Conká - e os ciúmes que ela tinha de quando ele se aproximava de Carla Diaz dentro da casa. Além disso, se disse espantado com uma proposta feita por Anitta!

Primeiro, ele explicou como se sentiu por não ter conversado nem com Karol e nem com Carla sobre a situação criada entre as duas:

- Eu posso até ser um covarde, mas não tive culpa de m***a nenhuma. E eu até esperei um posicionamento do Arthur, que estava comigo. Daí na manhã seguinte eu fiquei sabendo do Lucas [Penteado, que desistiu do reality show] e fiquei muito triste.

Em seguida, deu a sua opinião sincera sobre esse ciúmes de Karol:

- A Karol enlouqueceu na cabeça dela, todo mundo viu isso, e a Carlinha é uma pessoa muito educada, a casa inteira viu isso. E isso atrapalhou a Karol, que não é tão educada assim. Eu gostava muito de fazer café, e a Carlinha não sabia mexer na máquina e eu ajudava e a Karol já achava que tinha algo. Às vezes a Karol perguntava se eu queria comer alguma coisa, eu perguntava para ela também, às vezes ela sentava do meu lado para almoçar, mas uma coisa comum, que qualquer pessoa poderia fazer, e a Karol pegou essas pequenas coisas e ficou com ciúmes. Eu me arrependo de não ter falado nada, mas para defender a Carlinha e não a Karol, porque ela estava muito errada. Ela acordar a Carlinha daquele jeito? E até acho estranho aquele bando de mulher não fazer nada, abandonar tudo e não ver que a Karol estava errada.

E após Anitta desistir de Arthur, ela parece estar colocando suas energias em Arcrebiano, tanto que usou o Twitter para fazer os seguintes comentários:

A gente te faz rir Bil, relaxa.

Em seguida, brincou:

Eu te banco, Bil.

Sobre a cantora, Bil falou:

- Eu fiquei espantado. Eu falei que até duas flechadas. Estou aberto a novas possibilidades.

Por fim, quando Ana Maria comentou que aqui ele não tem nenhum rejeição, Bil começou a chorar:

- Eu entrei lá pensando que era alguma coisa, mas lá dentro é totalmente diferente, é jogo sujo demais. Tive erros também, mas não joguei sujo como fizeram, tentando puxar o tapete do outro. Não estou me vitimando, mas?

Complicado, né?