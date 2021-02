Antonio Fagundes revela qual reprise de novela gostaria de assistir

10/02/2021 | 12:10



Antonio Fagundes confessou qual reprise de novela gostaria de assistir! O ator falou sobre o assunto no podcast Novela das 9, e ainda elogiou a teledramaturgia brasileira:

- A teledramaturgia brasileira é uma das melhores do mundo. Os americanos, os europeus, eles vieram beber aqui na nossa fonte a forma de fazer novela. As séries de hoje, elas têm um formato, as séries estrangeiras, elas têm um formato diferente daquela época, das novelas que a gente está revendo agora. Hoje em dia, uma série é quase uma novela. Ela mantém uma história mestre correndo durante todos os episódios, ela tem um suspense de um capítulo para o outro.

O ator revelou que gostaria de rever uma novela especial:

- Eu tenho uma novela que eu realmente sou apaixonado. Por um acaso, eu fiz essa novela, mas de qualquer forma é uma novela que eu sou apaixonado, que é Renascer. É uma novela do Benedito Ruy Barbosa, e que também é uma dessas novelas que toda vez que é reprisada, ela faz um enorme sucesso.