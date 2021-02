10/02/2021 | 12:11



Eita! O cantor Zé Felipe errou o tempo de namoro com Virginia Fonseca e cometeu uma gafe ao vivo! O casal estava no programa Encontro nesta quarta-feira, dia 10, quando, ao ser questionado sobre o tempo do relacionamento, o cantor respondeu para Fátima Bernardes:

- Cinco meses de namoro e seis de gravidez.

Virginia, então, corrigiu o namorado:

- Não amor, sete meses de namoro e seis de gravidez, é um mês a mais.

Fátima também comentou sobre a resposta do cantor:

- Até assustei, achei que ia descobrir uma bomba aqui, querendo dizer que a baby que está a caminho não seria filha do cantor.

Com isso, todo mundo caiu na gargalhada, é claro!