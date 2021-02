Modelo polonesa é encontrada morta uma semana após terminar namoro com jogador de futebol

10/02/2021 | 12:11



No dia 9 de fevereiro, a modelo polonesa Kasia Lenhardt foi encontrada morta em seu apartamento em Berlim, na Alemanha, apenas uma semana depois de anunciar o término de seu relacionamento com o zagueiro alemão Jerome Boateng, que compôs o time campeão da Copa do Mundo de 2014.

De acordo com o The Sun, o término foi marcado por troca de indiretas e acusações de que Kasia teria destruído a família de Jerome em benefício próprio, já que anteriormente Kasia foi o motivo do divórcio do jogador, que possui duas filhas de seu relacionamento anterior.

Apesar dessa situação, o veículo afirma que a polícia não considera a morte suspeita - mas também não teria revelado a causa do óbito. A modelo tinha apenas 25 anos de idade.