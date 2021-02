Athletico-PR inova e transmitirá jogo com o Corinthians na rede social Clubhouse

10/02/2021 | 11:57



O Athletico Paranaense vai levar a partida desta quarta-feira contra o Corinthians para o Clubhouse. O clube comunicou que transmitirá, através de áudio, o confronto pela rede social, que está em ascensão. O duelo está marcado para as 21h30, na Neo Química Arena, e será válido pelo Campeonato Brasileiro.

A transmissão do jogo será da Rádio CAP. E, de acordo com o Athletico-PR, os usuários da plataforma, além de acompanharem a narração e os comentários, poderão interagir e conversar sobre a partida com o perfil oficial do clube na rede social: @Athletico.

"O Athletico Paranaense será o primeiro clube de futebol brasileiro a experimentar uma transmissão em áudio no Clubhouse, app que tem se popularizado nos últimos dias. Os usuários da plataforma poderão acompanhar nesta quarta-feira (10), às 21h30, narração e comentários da partida diante do Corinthians. E, é claro, participar da conversa!", anunciou o clube paranaense, em seu site oficial.

O Clubhouse funciona com salas virtuais, com os usuários podendo ser moderadores, palestrantes e ouvintes com interação. As salas podem ser abertas, sociais - apenas para seguidores de determinado usuário - e fechadas - os moderadores escolhem os participantes. É, assim, similar aos chats de bate-papo, mas por áudio.

O aplicativo foi lançado em março de 2020 e só pode ser utilizado por pessoas que recebem um convite. A interação se dá em salas e clubes virtuais, com a abordagem de diferentes temáticas. E conta com a participação de diversos usuários famosos, como Elon Musk, o que impulsionou a sua expansão. No início do mês, a estimativa era de que haviam 5 milhões de usuários cadastrados, número que está crescendo rapidamente.

Agora, então, o Athletico-PR vai usá-lo para impulsionar o seu perfil com a transmissão por áudio do duelo com o Corinthians. Na TV, a partida terá transmissão da Globo para São Paulo, Paraná, Ceará, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. O duelo, porém, não será exibido na TV fechada ou por pay-per-view, pois o clube paranaense não possui acordo para essas plataformas.

O confronto é importante na briga por vagas nas fases preliminares da Copa Libertadores. O Corinthians ocupa o oitavo lugar no Brasileirão com 48 pontos, enquanto o Athletico-PR tem 46, na 11.ª posição.