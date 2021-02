Imagens de segurança de motel onde vocalista do Molejo e jovem que o acusa de estupro estiveram foram apagadas

10/02/2021 | 11:11



Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, está sendo acusado de estupro por Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, rapaz de 21 anos de idade mais conhecido como Mc Maylon. A investigação está acontecendo no Rio de Janeiro e, segundo informações do jornal O Dia, funcionários do motel Queen, onde teria acontecido o crime, prestaram depoimentos na 33ª DP (Realengo).

O gerente do estabelecimento confirmou que o cantor esteve no motel na madrugada do dia 11 de dezembro. Porém, revelou que as imagens das câmeras de segurança foram sobrepostas por novas imagens. Apesar disso, o gerente informou que o motel possui uma rotina de inspeção e que nenhuma anormalidade, como objetos quebrados, manchas de sangue na roupa de cama ou falta de equipamentos, foi detectada no quarto em que Anderson e Maycon estiveram.

Já a camareira informou que se algo fosse encontrado, mesmo que uma pequena mancha de sangue na roupa de cama ou nas dependências do quarto, ela teria lançado a informação no relatório - algo que não aconteceu. Além disso, a funcionária disse que não ouviu gritos ou pedidos de socorro.

Lembrando que em 11 de dezembro de 2020, Maycon afirma que Anderson teria supostamente marcado uma reunião, mas ao invés de um local para conversar sobre trabalho, o cantor o teria levado para o motel.

Na última sexta-feira, dia 5, Anderson confirmou em depoimento que teve relações sexuais com Maycon, mas de forma consensual. Depois, ele teria sido chantageado pela mãe do Mc, Jupira Nascimento:

- Aconteceu tudo de forma consensual, foi tudo permitido. Essa acusação de estupro eu nego. Meu depoimento já foi dado aqui para todas as autoridades, onde serão apuradas todas as verdades. E a verdade é que aconteceu, sim, uma coisa entre eu e ele, mas tudo permitido de ambos os lados.

O delegado Reginaldo Guilherme ainda informou que não irá investigar a mãe de Maycon por extorsão.