Consórcio busca vacinas para imunizar profissionais da educação

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



10/02/2021 | 11:05



O presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirmou que o colegiado pretende adquirir doses da vacina Sputnik V, que está sendo desenvolvida pela Rússia, para imunizar todos os profissionais da educação das redes municipal e privada das sete cidades. Neste momento, Serra, na companhia dos prefeitos de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania) e de Diadema, José de Filippi Jr (PT), além da vice-prefeita de Mauá, Celma Dias (PT), participam de reunião na sede da Inovat indústria Farmacêutica, em Guarulhos, para discutir o plano de aquisição. Integrantes do Consórcio e da Vigilância Sanitária de São Bernardo também estão presentes. A empresa pertence à União Química, laboratório responsável pela produção no Brasil.

A compra depende da aprovação e liberação pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) do imunizante, processo que já está em curso. A intenção do Consórcio é adquirir doses suficientes para vacinar 150 mil pessoas. "Tudo vai depender da disponibilidade. As cidades já contam com a previsão do recurso e após a conversa de hoje vamos ter uma ideia de prazos e também de valores", declarou Paulo Serra, antes da agenda. O preço médio de cada dose é estimado entre US$ 10 e US$ 20, o que demandaria um investimento de R$ 8,4 milhões a R$ 16,8 milhões.

Serra afirmou que ainda não há discussão com o Governo Estadual sobre a imunização dos profissionais da rede estadual que atuam nas sete cidades. "Até o momento, todas as doses que recebemos são via Plano Nacional de Imunização. O que vamos discutir hoje é uma ação para ir além do plano", pontuou.

As cidades do Grande ABC já iniciaram a vacinação dos profissionais de saúde, indígenas e idoso a partir dos 90 anos. A partir de hoje, os municípios começam a vacinar a população a partir dos 85 anos. Até o momento, estão sendo utilizados os imunizantes CoronaVac, produzido pela China em parceira com o Instituto Butantã, de São Paulo, e a vacina de Oxford, produzida pelo Reino Unido e que conta com a parceria da FioCruz.

A vacina Sputnik V tem eficácia de 91,6% contra a Covid-19, conforme estudos publicados no periódico científico The Lancet. A imunização, assim como com as vacinas Coronavac e de Oxford, se dá pela aplicação de duas doses.