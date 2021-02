3 fazendas de azeite para visitar em Punta del Este

Redação

10/02/2021



O hábito de visitar vinícolas em viagens ao exterior, inclusive na América do Sul, em destinos como Argentina, Chile e Uruguai, vem se tornando comum por conta de toda a experiência envolvida no processo de fabricação e degustação dos vinhos. Agora, um hábito similar promete ganhar espaço no pós-pandemia, quando o passeio em lugares abertos e naturais deve ganhar força: as visitas a oliveiras e fabricantes de azeites.

Em Punta del Este, no Uruguai, por exemplo, as oliveiras não só conquistaram seu merecido espaço, como ganharam também uma rota para chamar de sua. Intitulado de Caminos de la Vid y los Olivos, o trajeto engloba uma série de fazendas de azeite, vinícolas, armazéns e até mesmo restaurantes inseridos no distrito de Maldonado.

Por conta desses esses atrativos, hotéis famosos da região, como o Enjoy Punta del Este Resort y Casino, estão oferecendo passeios com transporte e visitação inclusos para os hóspedes. O roteiro sugere três fazendas de azeite para tours pós-pandemia, quando as fronteiras reabrirem. Confira:

Fazendas de azeite para visitar

– Colinas de Garzón

Não é preciso trocar as parreiras pelas oliveiras na maior produtora de azeites do Uruguai. Além de fabricar e comercializar uma grande variedade de azeites, a Bodega Garzón abriga em suas dependências, hoje como um grande complexo turístico, 4.300 hectares de oliveiras, um restaurante e uma bodega de vinhos.

Harmonizações em almoços especiais, regadas a vinho e azeites, são mais do que comuns por ali. Experiências ao ar livre, como piqueniques e até voos de balão, também.

– Finca Babieca

Outra opção para os turistas é a Finca Babieca, na Sierra de Los Caracoles, em Maldonado. Ali, é possível acompanhar todo o processo de fabricação dos azeites, que segue em ritmo artesanal e em pequenas quantidades.

A degustação geralmente vem acompanhada de uma paella. A refeição é servida ao ar livre, em um lindo cenário.

– O’33 José Ignacio

Localizada na região de José Ignacio, bem pertinho de Punta del Este, a fábrica de azeites de oliva O’33 oferece passeios em meio a belos cenários tingidos de verde.

A qualidade e o sabor dos azeites atrai muitos visitantes. O local já ganhou uma série de prêmios.

