Testamos: por R$ 579, fone de ouvido Beats Flex é a opção “popular” para quem quer ter a qualidade da marca

Bianca Bellucci

Do 33Giga



10/02/2021 | 10:48



O Beats Flex, fone de ouvido da Beats by Dr. Dre, chegou ao mercado com a proposta de ser o produto mais barato já lançado pela marca e com melhor custo-benefício. E ele até cumpre a meta – nos Estados Unidos. Na Terra do Tio Sam, o modelo é vendido por apenas US$ 50. Na conversão direta, ele sairia na casa dos R$ 270, o que seria um valor atraente para um produto da empresa. Mas no Brasil, como sempre, o preço sugerido é salgado: R$ 579.

Essa redução do preço, no entanto, não impactou a boa qualidade já conhecida da Beats. O novo modelo entrega um áudio nítido independentemente da altura. Os graves reforçados, por sua vez, dão sensação de imersão. O que foi afetado pelo custo são os diferenciais que aparecem em outros aparelhos da marca. O fone de ouvido não tem proteção contra água e poeira, tecnologia de cancelamento de ruído ou suporte à assistente virtual Siri, da Apple.

Ainda assim, há poucas e boas novidades. O maior destaque fica para a tecnologia que faz a música ser reproduzida automaticamente quando os fones estão nos ouvidos e pausa a canção quando eles são depositados ao redor do pescoço. Os ímãs em cada plugue também ajudam a manter o Beats Flex no lugar, sem o perigo de perdê-lo ao caminhar, por exemplo.

A autonomia do aparelho é outro ponto positivo. Ela dura por até 12 horas. Para recuperar a carga completa, é necessário cerca de 1h40min na tomada. Quem estiver com pressa, no entanto, pode usar a tecnologia Fast Fuel, que entrega 1h30min em apenas 10 minutos. Mas, aqui, o único problema vai ser carregá-lo de fato. Isso porque o cabo que acompanha o kit é minúsculo e ambas as pontas são USB-C. Isso significa que, muito provavelmente, o usuário vai ter que caçar outro fio pela casa.

Raio-X

Beats Flex

Conexão: Bluetooth

Porta de alimentação: USB-C

Duração da bateria: até 12 horas

Peso: 18,6 gramas

Preço: R$ 579

O que empolga: qualidade sonora, tecnologia que interrompe músicas quando fone não está no ouvido, autonomia da bateria

O que desanima: preço salgado, microfone pode dar retorno, cabo pequeno e com ambas as pontas USB-C

Site: http://beats.is/3aGOgg4



Vale ressaltar que o modelo se conecta via Bluetooth e tem cobertura de cerca de 10 metros. É possível controlar faixas e ligações por uma série de botões presentes no cabo. Durante os testes do 33Giga, todos funcionaram muito bem em aparelhos iOS, Android e Windows. Porém, o que pode apresentar oscilação durante o uso, é o microfone. Em alguns momentos, foi possível ouvir o retorno da voz – de forma sutil, mas o suficiente para lembrar de Ruth Lemos do sanduíche-iche.

Quando o assunto é design, o Beats Flex lembra bastante um modelo esportivo – embora, como dito anteriormente, não tenha proteção contra suor. Ele está disponível em quatro cores. São elas: Preto Beats, amarelo cítrico, azul incandescente e cinza-névoa. Na caixa eco-friendly, com a menor quantidade de embalagem já produzida pela marca, ainda estão presentes quatro pontas de silicone com tamanhos diferentes.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja detalhes do Beats Flex nas quatro cores disponíveis: