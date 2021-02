iOS: faça o flash da câmera piscar ao receber notificações

Bianca Bellucci

10/02/2021 | 10:48



A sessão “Acessibilidade” da Apple traz recursos que têm o objetivo de melhorar a experiência de pessoas com deficiência ao usar celulares e tablets da marca. No entanto, várias destas funções são tão legais que podem ser aproveitadas por qualquer usuário. Uma delas, por exemplo, faz o flash de LED da câmera piscar quando uma notificação é recebida, sendo ideal para quando o dispositivo está bloqueado e no silencioso. Se interessou? A seguir, veja como habilitar o recurso.

1. Acesse “Ajustes” em seu aparelho da Apple. Depois, clique em “Acessibilidade”.

2. Vá até “Áudio/Visual”.

3. Dê um toque em “Piscar LED para Alertas”. Assim, o flash da câmera traseira passará a acender toda vez que chegar uma notificação no celular.

