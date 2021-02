Ford Fiesta foi o usado mais negociado na web em 2020

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



10/02/2021 | 10:18



Queridinho entre os brasileiros, o Ford Fiesta foi o automóvel usado mais negociado na web em 2020. Os dados são da InstaCarro, empresa que realiza a intermediação da venda de veículos. O modelo foi o responsável por 4,47% do total de vendas feitas na plataforma no ano passado.

O hatch Volkswagen Fox ficou com a segunda posição do ranking, com 3,91% do total. Já o Renault Sandero, que chegou a ser o campeão de vendas em alguns meses, inclusive empatado com o Fiesta em novembro de 2020, terminou o ano na terceira posição, com 3,62%. Dois modelos asiáticos completam o top 5: Honda Fit (3,35%) e Hyundai HB20 (3,30%), respectivamente.

Citroën C3 (3,26%), Fiat Palio (2,60%), Ford Ka (2,54%) e Honda Civic (2,13%) aparecem na sequencia. Já o 10º lugar foi marcado por um empate dos modelos Chevrolet Onix e Ford EcoSport, com 2,02% cada.

“Os veículos que alcançaram as primeiras posições foram justamente os que ficaram nesses patamares ao longo dos meses. Eles se revelaram modelos com boa demanda mesmo em época de pandemia, muito por conta do preço e da relação custo-benefício que oferecem”, explica Luca Cafici, CEO da InstaCarro.

Os dados da InstaCarro levam em conta somente os veículos negociados em sua plataforma online. Por isso, são diferentes do levantamento de automóveis mais vendidos da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Ao longo de 2020, os modelos Volkswagen Gol, Fiat Palio e Fiat Uno ocuparam as três primeiras posições no ranking dos mais vendidos, segundo a instituição.

Evolução do Fiesta

Relembre na galeria a seguir a evolução do Fiesta.