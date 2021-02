Após chorar na eliminação de Arcrebiano no BBB21, Karol Conká afirma que ex-brother é limitado

10/02/2021 | 10:10



Bil Araújo, o Arcrebiano, foi o eliminado da semana no BBB21 e, como era de se esperar, o resultado do paredão levou Karol Conká ao centro das atenções novamente - já que ela e o modelo chegaram a ficar juntos no início do programa, mas pouco depois passaram a se desentender.

A eliminação do brother contou com choro e abraço por parte de Karol, reação que surpreendeu alguns internautas graças às brigas que a cantora protagonizou com Arcrebiano nos últimos dias e, principalmente, pelo fato de que ela mesma votou no affair para o paredão. Pouco após a saída do modelo, no entanto, Karol comentou sobre a situação com Nego Di e Fiuk, alegando que se sentia culpada pela saída de Bil, mas que havia tentado esclarecer a situação entre os dois:

- Estava mostrando o quanto estava entendendo meu erro. Falei: Eu não estou aqui para te atacar. Tudo tinha que explicar [para ele]. No fundo eu me sinto um pouco culpada.

Apesar de já estar recuperada das lágrimas nesse momento, a cantora foi consolada por Nego Di:

- Não fica culpada. Essa menina aqui vale ouro. Ela só tem que ficar mais tranquila, ela erra assim como todo mundo.

Mais tarde, em nova conversa com Nego Di e Arthur no quarto do líder, a rapper voltou a atacar o eliminado, ironizando que ele teria dificuldade em se comunicar:

- Ele só precisava chegar e falar: Eu estou aqui, mas ele não fez isso. E aí, eu falando com ele, ele falou: Eu não consigo falar. Ele não consegue falar. Ele tem problema mesmo, ele é limitado.

O comediante, por sua vez, também atacou o ex-brother:

- A gente falava aquilo, eu, você e o Projota, que ele tem o poder cognitivo curto. Às vezes, até no ao vivo, ele colocava uma palavra que não tinha nada a ver. Tu vê que o cara não sabe nem o significado.

Karol novamente concordou:

- É, ele não sabe falar.

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram as ações da cantora, e ainda apontaram que Arcrebiano parecia muito melhor depois de deixar a convivência com Conká.