Kim Kardashian fica furiosa por seguidores duvidarem do talento de North West: Não brinquem comigo quando se trata dos meus filhos

10/02/2021 | 08:10



Que Kim Kardashian é uma leoa quando se trata de seus filhos todos sabem - e ela pode provar! Mãe orgulhosa, a socialite recentemente compartilhou com seus fãs uma foto de uma pintura de paisagem feita por sua filha North West, de 7 anos de idade, dizendo que ela é uma pequena artista em um post feito no Instagram Stories. No entanto, depois da publicação, muitos seguidores do Twitter passaram a questionar se North realmente tinha pintado o quadro.

Eu deveria ir, mas não consigo parar de pensar em como North não pintou isso, escreveu um seguidor na rede social, mensagem que foi compartilhada mais tarde no Instagram Stories da própria Kim.

Irritada com os comentários, ela falou:

NÃO BRINQUE COMIGO QUANDO SE TRATA DOS MEUS FILHOS! Minha filha e sua melhor amiga estão fazendo um curso de pintura a óleo sério, onde seus talentos e criatividade estão sendo incentivados e nutridos. North trabalhou incrivelmente duro em sua pintura, que levou várias semanas para ser concluída. Como uma mãe orgulhosa, eu queria compartilhar seu trabalho com todos. Como você ousa ver crianças fazendo coisas incríveis e depois tenta acusá-las de NÃO serem incríveis? Por favor, parem de se envergonhar com a negatividade e permitam que cada criança seja ÓTIMA!.

Kim ainda postou uma pintura de paisagem semelhante que uma amiga da sua filha havia feito.

Elas vão para a mesma aula de arte!

E acrescentou em outro post:

Um alô para todas as mães orgulhosas que gostam de mostrar as obras-primas de seus bebês.

Pensa que acabou? Pois Kim também relembrou uma das primeiras artes da filha mais velha, feita em novembro de 2014, quando ela tinha apenas um ano de idade. Na época, North personalizou uma bolsa de grife da mãe, com tinta e a marca de sua mãozinha. Com vídeos e fotos do modelo Birkin, da grife Hermès, uma das bolsas mais caras do mundo, Kim mostrou a obra da primogênita. Lembrando que uma Birkin pode custar mais de um milhão de reais.

Para finalizar, ainda bastante irritada com a situação, a empresária compartilhou desenhos que Kanye West, pai de North, fez quando era jovem.

Retroceda a algumas das obras de arte de seu pai que ele fez quando era criança.

Ela ficou brava, né?