Jazz derrota Celtics e iguala melhor início de temporada na história da franquia

10/02/2021 | 07:44



Melhor campanha da Conferência Oeste e de toda a NBA, o Utah Jazz conseguiu na rodada de terça-feira um feito histórico ao derrotar em casa o Boston Celtics pelo placar de 122 a 108. A vitória marcou o melhor início de temporada regular na história da franquia de Salt Lake City (20 triunfos e cinco derrotas), igualando o feito do time de 1996/1997, que contava com as estrelas Karl Malone e John Stockton.

Com o revés fora de casa, os Celtics caíram para a quarta posição na Conferência Leste com um recorde de 12 vitórias e 11 derrotas e encerraram a série de cinco jogos pela costa oeste dos Estados Unidos, onde conseguiram apenas dois triunfos.

Donovan Mitchell foi o cestinha da partida com 36 pontos, além de quatro rebotes, nove assistências e dois tocos. O pivô francês Rudy Gobert anotou um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 18 pontos e 12 rebotes, além de três tocos.

Pelos Celtics, Jaylen Brown foi o maior pontuador da equipe com 33 pontos e oito rebotes. Jayson Tatum obteve 23 pontos na partida somados a quatro rebotes e quatro assistências. Kemba Walker decepcionou mais uma vez com apenas sete pontos e sete assistências.

No Michigan, após sequência de quatro derrotas, o Detroit Pistons voltou ao caminho das vitórias. Apesar do equilíbrio, controlou o placar do começo ao fim, aproveitou a ausência de Kevin Durant e venceu o Brooklyn Nets por 122 a 111, na Little Caesars Arena, em Detroit.

Grande destaque do jogo, Jerami Grant comandou os Pistons dos dois lados da quadra e terminou a partida com 32 pontos (maior marca da carreira), cinco rebotes e quatro assistências. Além dele, boas atuações de Delon Wright (22 pontos, quatro rebotes e nove assistências) e Mason Plumlee (14 pontos, 12 rebotes e sete assistências).

Pelo lado dos Nets, a dupla estrelada Kyrie Irving (27 pontos e sete assistências) e James Harden (24 pontos, seis rebotes, 12 assistências e cinco tocos) foram disparados os principais protagonistas e cestinhas do time no confronto.

No Texas, com Stephen Curry, Draymond Green, Damion Lee e Kelly Oubre Jr. em grande noite, o Golden State Warriors bateu o San Antonio Spurs por 114 a 91. Curry, mais uma vez, ditou o ataque do time californiano, com 32 pontos. Green contribuiu com seis pontos e 11 assistências. Lee somou mais 11 pontos e Oubre, 12.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Detroit Pistons 122 x 111 Brooklyn Nets

Miami Heat 98 x 96 New York Knicks

New Orleans Pelicans 130 x 101 Houston Rockets

San Antonio Spurs 91 x 114 Golden State Warriors

Utah Jazz 122 x 108 Boston Celtics

Portland Trail Blazers 106 x 97 Orlando Magic

Sacramento Kings 111 x 119 Philadelphia 76ers

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Washington Wizards x Toronto Raptors

Dallas Mavericks x Atlanta Hawks

Brooklyn Nets x Indiana Pacers

Memphis Grizzlies x Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers

Chicago Bulls x New Orleans Pelicans

Denver Nuggets x Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder