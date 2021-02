HBO Max vai chegar ao Brasil e à América Latina ainda em 202

10/02/2021 | 07:30



A WarnerMedia confirmou, na terça, 9, que a plataforma de streaming HBO Max chegará ao Brasil e à América Latina ainda em 2021. Mas nenhuma data precisa foi divulgada. Também não foram revelados mais detalhes sobre a plataforma.

A estratégia utilizada nos Estados Unidos, porém, não deverá se repetir aqui. Lá, com as principais salas de cinema do país ainda fechadas (de Nova York e Los Angeles, especialmente), a Warner lança simultaneamente no streaming e nas salas seus principais filmes. Foi assim, por exemplo, com Mulher-Maravilha 1984.

A Warner também anunciou séries brasileiras, como Área de Serviço, de Pedro Cardoso e Graziella Moretto, que deve chegar ainda este ano à HBO. E ainda duas séries documentais sobre as carreiras de Sergio Mendes e Paulinho Moska, sem data definida.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.