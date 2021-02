Após assinar com a Record TV, Mariana Godoy e desabafa: Na vida, há um tempo para cada coisa

10/02/2021 | 07:10



Mariana Godoy está de casa nova. Agora a jornalista será uma das apresentadoras do Fala Brasil, programa jornalístico da Record TV. Segundo informações do colunista Flavio Ricco, as negociações entre Mariana e a emissora chegaram a bom termo e a atração passará por uma série de ajustes e reformulações. Mariana dividirá esse trabalho com Sérgio Aguiar.

Aliás, o jornal de todas as manhãs da Record, além dos novos âncoras, também passará por mudanças na dinâmica e no conteúdo, tendo estreia prevista para o próximo dia 22.

Depois de passar por alguns perrengues com a saída da Band, Mariana se manifestou sobre o próximo passo profissional e não escondeu a felicidade em conversa com Ricco:

- Na vida, há um tempo para cada coisa. Reservo o melhor de mim para a RecordTV. Um projeto que me seduziu. E poder realizá-lo ao lado de bons e velhos amigos é ainda melhor. Acredito que estou iniciando a minha mais plena experiência profissional. Estou muito feliz.