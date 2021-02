Cada um tem seu papel

Do Diário do Grande ABC



09/02/2021 | 23:59



A intenção do atual presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), Alessandro Leone, de ‘despolitizar’ a instituição é recebida com enorme satisfação por este Diário. Tal atitude, caso se torne exitosa, a recoloca em sua verdadeira função, que é atuar no sentido de desenvolver e incentivar o comércio e a indústria do município.

Utilizar uma entidade séria como trampolim para interesses pessoais e aproveitar-se de sua estrutura como ferramenta para impulsionar ambições político-partidárias tratam-se de profundo desrespeito às mais de oito décadas de atuação da Aciscs. Além de constituir desproporcional afronta aos seus associados.

O resultado desse desvio de conduta trouxe sérias consequências. Maculou a Aciscs e fez com que a marca fosse associada a atividade ilícita que, inclusive, culminou na criação de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) no Legislativo de São Caetano e ‘sujou o nome’ da entidade. Sem contar que, como declarou o atual gestor, afastou bons comerciantes que não concordavam com o direcionamento tomado.

Mas sempre é tempo de aprender com os erros, corrigir os rumos e trilhar caminho de futuros acertos. O comércio e o setor industrial de São Caetano merecem ter uma entidade forte e promissora, principalmente agora, quando a pandemia do novo coronavírus afetou sobremaneira a saúde financeira dos estabelecimentos.

O Consórcio Intermunicipal é outra entidade regional que também se desviou de seus propósitos a partir de falhas. Quando interesses pessoais foram colocados à frente do coletivo, uma cidade deixou a entidade e outras duas iam pelo mesmo caminho. A consequência maior é que o Grande ABC perdeu.

Felizmente a ordem foi restabelecida e os sete prefeitos voltaram a atuar em conjunto. Uma grande vitória da regionalidade, comemorada e incentivada sobremaneira por este Diário.