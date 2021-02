Ford e Procon-SP selam acordo para dar assistência ao consumidor

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



10/02/2021 | 00:10



O Procon-SP e a Ford assinaram ontem termo de compromisso em que a montadora garante manter assistência ao consumidor com operações de vendas, serviços, assistência técnica, peças de reposição e garantia para seus clientes. No início do ano, a companhia anunciou o encerramento das operações no Brasil e o fechamento de três fábricas, Em 2019, a empresa já havia fechado a planta de São Bernardo.

No termo, válido para todo o País e com vigência durante a vida útil dos veículos, também ficou acertado que a Ford irá criar canal de contato com o Procon para tratar das questões coletivas e evitar a judicialização das reclamações.

Para o diretor executivo do Procon, Fernando Capez, “esse acordo garante a tranquilidade de quem já possui veículo da montadora ou que venha a adquirir um”. O diretor jurídico da Ford, Luís Cláudio Casanova, ressaltou que “esse compromisso com o Procon dá a certeza de que os consumidores saberão da seriedade do nosso compromisso”.