Grupo oferece café da manhã e corte de cabelo em praça do Rio

09/02/2021 | 21:56



Cerca de 40 pessoas em vulnerabilidade social receberam um pouco de atenção na manhã desta segunda-feira, 9, quando integrantes da Fraternidade Missionária O Caminho forneceram café da manhã e ofereceram corte de cabelo em uma praça da Glória, na região central do Rio.

A ação acontece todas as terças-feiras, mas estava suspensa desde o início da pandemia. "Retomamos agora. É nosso primeiro dia, conseguimos os EPIs. A ideia é não apenas oferecer corte de cabelo ou alimento, mas conversar com eles, partilhar a vida. E, se eles tiverem interesse, nós os levamos às nossas casas terapêuticas", contou o frei Estéfano da Cruz.

Segundo ele, antes da pandemia cerca de 300 pessoas chegavam a se reunir no local para receber o auxílio dos voluntários. A intenção do grupo missionário é retomar as atividades semanais a partir de agora.

Carlos José, que está em situação de rua, elogiou a iniciativa. "Tem muito amigos meus que vêm aqui receber a ajuda. Eles tomam café, fazem a barba. O pessoal também fornece máscaras e kits de higiene, roupa. É um trabalho bonito", disse.