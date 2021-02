TIM Brasil: lucro líquido atinge R$ 1,013 bi no 4º trimestre; alta de 10,4%

09/02/2021 | 21:46



A TIM Brasil fechou o quarto trimestre de 2020 com lucro líquido de R$ 1,013 bilhão, uma alta de 10,4% em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com balanço publicado nesta terça-feira, 9. No ano inteiro, o lucro líquido totalizou R$ 1,844 bilhão, baixa de 49,1% em relação ao ano anterior.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 2,353 bilhões no trimestre, avanço de 1,8%. A margem Ebitda ficou praticamente estável no trimestre, com leve recuo de 0,1 ponto porcentual, para 50,3%. No acumulado do ano, o Ebitda totalizou R$ 8,342 bilhões, queda de 13,5%.

A receita líquida no trimestre foi de R$ 4,678 bilhões, crescimento de 2%, enquanto no ano chegou a R$ 17,268 bilhões, diminuição de 0,6%.

A operadora conseguiu incrementar o faturamento das receitas de serviços fixos (8,0%) e móveis (1,5%).

Mas o que impulsionou o lucro no trimestre foram os ganhos oriundos da sua participação no C6. O banco digital gerou para a tele uma receita financeira pela contabilização da marcação a mercado do bônus de subscrição que dá à TIM direito a uma parcela de 1,4% no C6.

A TIM teve uma receita financeira de R$ 240 milhões no trimestre, um salto de 1.128% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foi de R$ 20 milhões. Com isso, o resultado financeiro líquido no trimestre foi uma despesa de apenas R$ 44 milhões, uma baixa de 81,2%, correspondente a uma diferença de R$ 191 milhões na mesma base de comparação.

O avanço do lucro líquido no trimestre também contou com uma contribuição fiscal. A linha de imposto de renda e contribuição social teve um crédito de R$ 83 milhões ante uma despesa de R$ 97 milhões um ano antes. A melhora foi explicada pelo maior volume declarado de juros sobre o capital próprio.