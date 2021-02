EC S.Bernardo contrata meia Alyson, revelado pelo Tigre

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/02/2021 | 00:01



O EC São Bernardo anunciou ontem o último reforço para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. O meia Alyson, 24 anos, é um velho conhecido no futebol da região, afinal, foi revelado no conterrâneo São Bernardo FC. O jogador disputou a última Série B do Brasileiro pelo Confiança-SE e ainda soma passagens por Boa Esporte-MG, Volta Redonda-RJ e Palmeiras.

“Estou muito feliz e confiante com o projeto que me foi apresentado. Venho para somar no clube e tentar agregar ao elenco em busca dos objetivos na Série A-2. Creio que já chego preparado porque conheço a cidade”, declarou o jogador, que reencontrará ex-companheiros de Tigre, como o zagueiro João Francisco, o volante Willian e o meia-atacante Tatá.

Por sua experiência em outros clubes em campeonatos de nível tão alto quanto o do torneio que o Cachorrão disputará, Alyson acredita que poderá contribuir com o grupo alvinegro. “Já joguei três vezes a Série B do Brasileiro e pude aprender muito. Quero passar isso nessa Série A-2 porque é uma competição disputada demais e fica na frente da elite de diversos estaduais”, disse.

Assim, o EC São Bernardo – que está em pré-temporada em Curitiba – encerra o ciclo de formação do elenco com 14 reforços e 13 renovações contratuais.