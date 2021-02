Água Santa fecha com Bambam, goleador da A-2 do ano passado

Dérek Bittencourt

10/02/2021 | 00:01



Artilheiro da Série A-2 do Paulista de 2020 com 12 gols e peça fundamental para o acesso do São Bento à elite, o atacante Bambam vestirá a camisa do Água Santa na edição 2021 do torneio. Aos 26 anos, o jogador tem no currículo experiências em clubes de dez Estados diferentes e tem se tornado especialista em promoções: além de subir com o Bentão, ajudou o Juventude-RS na campanha da Série B nacional.

“Foi um ano muito bom, que não vou esquecer nunca e pretendo dar continuidade. O objetivo do Água Santa é subir, vamos trabalhar muito para alcançar. Venho para somar”, destacou o jogador. “O que me trouxe ao projeto do Água Santa é aqui ter homens de caráter, trabalhadores, sérios, do nível que procuro. É um projeto de time grande, que sonha alto, assim como eu”, emendou.

Apesar de chegar para um elenco completamente novo – nunca jogou com nenhum dos companheiros –, Bambam acredita na força do Netuno. “Expectativa é das melhores. Não vamos afoitos, vamos com calma, trabalhando muito para chegar aos nossos objetivos”, afirmou o atacante, que deixou um recado aos fãs do Água Santa. “A torcida pode esperar um cara guerreiro, batalhador, finalizador. Já me sinto em casa e quero conquistar essa torcida maravilhosa, que merece voltar para a elite do Campeonato Paulista”, concluiu o jogador.