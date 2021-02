Volante Charles chega ao Azulão e promete dar o sangue pelo clube

Dérek Bittencourt

10/02/2021 | 00:01



O São Caetano acertou a contratação do volante Charles, 25 anos, ex-Remo-PA, para reforçar o elenco que disputará o Paulistão. Depois de ajudar o Leão a conquistar o acesso à Série B do Brasileiro, o jogador chega para “dar o sangue” pelo Azulão.

“Por onde passei fiquei marcado pela entrega e pela raça. Você precisa sempre dar o sangue, já dei e vou dar, vou me entregar ao máximo para alcançar os objetivos do grupo. Comigo não tem vaidade, vou correr, suar a camisa, sujar a bermuda dando carrinho. Também tenho a característica da batida da bola, bola parada fora da área. Creio que aqui não vai ser diferente”, destacou Charles, que também é muito querido pela torcida do Santa Cruz-PE. Em suas redes sociais, um fã da equipe pernambucana apelidou o jogador como “argentino”, por seu comportamento e perfil.

Revelado no Macaé, será sua primeira experiência no Paulistão. “É o Estadual mais visado do Brasil, então todo jogador que joga no futebol brasileiro tem esse desejo de jogar o Campeonato Paulista.”