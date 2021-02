Vice-artilheiro do Paranaense, Rone reforça o Santo André

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/02/2021 | 00:01



Vice-artilheiro do Campeonato Paranaense de 2020 pelo Cascavel, com cinco gols, o atacante Rone Carlos é uma das apostas do Santo André para o Paulistão. Apesar de o clube ainda estar em busca de um camisa 9 – a negociação para repatriar Ronaldo não avançou –, o jogador de 25 anos, que estava no CSA-AL disputando a Série B do Brasileiro, espera atender às expectativas.

“Acredito que vai ser grande competição e espero fazer bom campeonato pelo Santo André, que é grande equipe e sempre vai bem. Estou com expectativa muito grande”, afirmou Rone, que exaltou o elenco andreense. “Equipe bem qualificada, com jogadores experientes. É seguir trabalhando para evoluir e, se tudo der certo, fazer grande competição”, declarou.

Rone está junto do grupo andreense na pré-temporada, em Jacutinga, em Minas Gerais – onde na sexta-feira o time faz o primeiro jogo treino, contra o Pouso Alegre. Segundo ele, esta fase é fundamental para a preparação de um time. “A equipe fica mais unida, entrosada, você conhece a todos por passar os dias com os companheiros de profissão. Então acredito que seja bom para nossa caminhada no Paulistão”, disse o atacante, que, por ter chegado ao Ramalhão logo após a disputa da Série B, afirmou estar “com a preparação física adiantada”.

OUTRO REFORÇO

Após oito temporadas de uma passagem de pouco destaque no Santo André (em 2012, quando, muito jovem, sequer foi utilizado), o lateral-direito Lucas Mendes está de volta ao clube. Mais maduro após passagens por clubes como São Bento, Botafogo de Ribeirão Preto e CRB-AL (pelo qual disputou a última Série B), o jogador de 28 anos – revelado no São Paulo – é mais uma opção do técnico Paulo Roberto Santos para o setor.

REGISTRADOS

O Santo André teve ontem os contratos dos 14 primeiros jogadores oficializados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). São eles: Fernando Henrique; Ivan; Marcos Martins, Giovanni Palmieri; Bruno Santos; Douglas; Rodrigo; Marino; Fraga; Paulo Roberto; Vitinho Schimith; Gegê; Ramon e Minho.