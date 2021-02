Recuperado de contusão, Marinho treina e deve reforçar Santos contra o Coritiba

09/02/2021 | 21:08



Depois de desfalcar o Santos em dois jogos do Campeonato Brasileiro por causa de uma lesão no joelho esquerdo, o atacante Marinho treinou, nesta terça-feira, e deverá reforçar a equipe no duelo de sábado, contra o Coritiba, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada.

Além de Marinho, que não enfrentou Grêmio e Atlético-GO, o técnico Cuca, que está prestes a deixar o clube, poderá contar também com Madson e Sandry, livres de suspensão.

O duelo com o Coritiba é o primeiro de uma sequência de três jogos em casa. Os santistas ainda vão receber Corinthians e Fluminense, antes de saírem para o último compromisso na competição nacional frente ao Bahia, em Salvador.

Estes jogos como anfitrião serão importantes para o Santos, que soma 47 pontos, em décimo lugar na classificação. O time briga por uma vaga na pré-Libertadores da temporada 2021, após ser derrotado na decisão de 2020 pelo Palmeiras, no Maracanã.