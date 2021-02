Manchester United sofre, mas bate West Ham e vai às quartas da Copa da Inglaterra

09/02/2021 | 19:08



O primeiro tempo foi todo do Manchester, que não conseguiu furar o bloqueio do West Ham. Pelo menos seis finalizações dos jogadores do time anfitrião explodiram em defensores visitantes. Em lances perigosos, Martial foi travado aos 11 minutos, enquanto Greenwood teve seu chute bloqueado, aos 16.

A maior oportunidade surgiu aos 27 minutos, quando Lindeloef desviou de cabeça um escanteio da esquerda, a finalização resvalou na zaga e obrigou o goleiro Fabianski a fazer bela defesa. A bola chegou a tocar na trave esquerda.

No segundo tempo, o domínio permaneceu com o United e Rashford quase abriu o placar aos oito minutos, mas Fabianski se apresentou mais uma vez com muita coragem para fechar o ângulo.

O West Ham teve mais espaço para fazer contragolpes, mas, sem competência para armar as jogadas, não conseguiu levar perigo para a meta defendida por Henderson.

Na prorrogação, foi visível perceber que o West Ham estava bastante intencionado em levar a decisão para a vaga nas quartas de final nos pênaltis. Conseguiu seu êxito até os sete minutos do primeiro tempo extra.

Scott McTominay recebeu ótimo passe de Rashford dentro da área e bateu muito rápido para fazer o gol da vitória e da classificação.

As oitavas de final prosseguem nesta quarta-feira com mais quatro jogos: Swansea x Manchester City, Leicester x Brighton, Sheffield x Bristol e Everton x Tottenham. Na quinta-feira mais dois duelos: Wolverhampton Wanderers x Southampton e Barnsley x Chelsea.