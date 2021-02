09/02/2021 | 18:05



O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, anunciou nesta terça-feira, 9, um lockdown completo em Atenas, capital do país, onde vive mais da metade da população grega, na tentativa de controlar a disseminação do coronavírus na cidade, de acordo com a Reuters.

As novas medidas de restrição, que incluem o fechamento de escolas e serviços não essenciais, passam a vigorar na próxima quinta-feira, 11, e devem ser mantidas até o final de fevereiro, disse Mitsotakis em um pronunciamento televisionado.

A Grécia acumula mais de 166 mil casos confirmados de covid-19 e mais de 6 mil mortes relacionadas à doença, de acordo com o levantamento da universidade norte-americana Johns Hopkins.